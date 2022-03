Denisse regresó a la faena, lloró por dejar a su bebé

La exparticipante del programa Calle 7, Denisse Becerra regresó a la faena, retornó a trabajar, luego de cumplir su licencia de maternidad.

En sus red social Instagram, la famosa expresó sus sentimientos tras este paso, que pensó no le dolería tanto, pues ya lo había vivido con su primera hija.

Por otro lado, manifestó que lloró, pero sabe que son etapas de la vida. Con lágrimas, contó la tristeza que sentía al dejar su bebé de apenas 4 meses.

“De vuelta a la faena, me tocó dejar a la gordis y aún sigo llorando. Pensé que no me dolería tanto, porque es la segunda y ya había pasado por esto con Alessa, pero que va", sentenció la famosa.

Añadió: "Duele igual o hasta más, porque está tan chiquitita, pero son etapas de la vida... Ella ni por enterada, la que está triste soy yo".

Recordemos que, semanas atrás estaba en busca de una persona de confianza que cuidará al segundo fruto de su amor.

Sus seguidores le dieron a conocer su apoyo, y varios compartieron sus experiencias.

