Desesperada, un mes sin cobrar en OnlyFans

Miah Catalina está armando su “plan b”, porque el desespero se apodera de ella, al tener un mes sin cobrar en la plataforma OnlyFans.

“Este es el momento más difícil que hemos pasado los creadores de contenido para OF, la verdad tenemos un mes sin cobrar. Mi desespero es horrible...”

Según reveló en las historias de su cuenta de Instagram, está desesperada porque se acerca fin de mes y hay cuentas que pagar.

“Trato de no pensar en eso, pero ya se está llegando fin de mes y son los días de pago, yo jamás he quedado mal, y esta tampoco será la ocasión”, detalló Miah Catalina.

La creadora de contenido afirmó que comparte si situación porque es real, y así como comparte lo bueno en su vida, también divulga lo malo.

Por la situación, afirmó que ha llorado bastante, pero no se quedó de manos cruzadas, y se buscó la manera de resolver su problema, vendiendo contenido por medio de WhatsApp.

“Solo escríbeme si quieres comprar contenido, sino please no lo hagas, porque te bloquearé y no me gusta bloquear”, expresó.

