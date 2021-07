Franklyn pasa páramos para sacar una serpiente de su auto; el reptil jugó con él

El expresentador Franklyn Robinson causó un revulú en sus redes sociales, esto luego de confesar que su pareja llevó una serpiente a su casa anoche, sin embargo, lo malo del tema fue que el reptil se escapó y andaba suelto en su casa.

"Anoche mi marido trajo una serpiente que encontró, hoy la llevaría a un lugar seguro, pero me despertó para decime que se había escapado, y se vestía para ir al gimnasio. Yo dizque, tú no te perderás tu clase, pero te vas cuando la encuentres, me fuí a la cocina y zaz la vimos", djo Frank.

Pero como él es precavido llamó a Panamá reptiles y le afirmaron que no mordía, no tiene veneno, y es inofensiva.

La novela no termina acá, porque luego la culebra se escapó dentro del auto, por su pareja que iba al gimnasio. "La culebra se escapó en la casa y se iba al gimnasio, que luego la buscaba. La recuperamos, se fue al gimnasio, la dejó y volvió. Fue a su gimnasio, terminó su rutina y la culebra se escapó dentro del auto", relató.

Para resumir la historia, Franfklyn dijo que fueron al Parque Metropolitano para sacar a esta serpiente, incluso usaron kangarú, pero se escondió y no pudieron retirarla del vehículo.

Al final su pareja tuvo que llevar el vehículo a dos agencias para que le brindaran una solución, pero le mencionaron que la gracia le saldría bastante cara.

