Irán desmiente que CR7 reciba latigazos por abrazar a una mujer

La embajada de Irán en España ha desmentido a través de sus redes sociales la condena a de 99 latigazos a Cristiano Ronaldo por abrazar a una mujer.

“Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país”, recoge el comunicado.

En la mañana circuló una información a través de medios de renombre como Mundo Deportivo, El País, El Mundo y más, en los que se afirmaba que Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos en Irán, según informa la cadena 'Sharq Emroz', todo tras un encuentro en septiembre con la pintora iraní Fatima Hamami, que está paralizada en un 85 por ciento y que es fan declarada del deportista.

El "Bicho" visitó Teherán, capital de Irán, con el Al-Nassr en septiembre para enfrentarse al Persépolis en la fase de grupos de la Liga de Campeones asiática.

Mientras estaba en Teherán, el internacional portugués conoció a Hamami, quien habría propiciado el encuentro La mujer quiso regalarle a Ronaldo un cuadro que había hecho especialmente para él. Durante este encuentro, Ronaldo abrazó a la mujer como agradecimiento.

Según 'Sharq Emroz', abogados iraníes habían presentado una denuncia por este abrazo, porque según la ley iraní, tocar a la mujer equivale a adulterio. La red escribe que la justicia iraní reaccionó rápidamente y condenó a Ronaldo a 99 latigazos, que el portugués recibirá la próxima vez que viaje a Irán.

