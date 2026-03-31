Show - 31/3/26 - 09:01 AM

Kathy Car Fashion indignada por presunta estafa en caso Taitina; acudirá al MP

Una amiga y nombrada "hermana" ha sido denunciada por supuestamente estafarlos mediante el gasto de dinero en cabello, pelucas y viajes.

 

Por: Redacción / Web -

Tremendo desmadre se ha formado en torno a la conocida Kathy CarFashion, todo relacionado con la causa de Taitiana, quien necesita B/.37,220.00 para someterse a una cirugía especializada en Tampa, Florida.

“Gracias de corazón a cada persona que ha donado, compartido y creído en esta causa”, manifestó, resaltando que cada gesto ha sido clave para avanzar en el proceso de recaudación. Según indicó, la meta económica está cada vez más cerca, faltando aproximadamente 5 mil dólares para alcanzar el objetivo principal.

¿Qué pasó?

Según ha trascendido, se recaudaron más de $30 mil dólares y la cuenta en cuestión para la ayuda solamente tiene $21 mil.

Una amiga y nombrada "hermana" ha sido denunciada por supuestamente estafarlos mediante el gasto de dinero en cabello, pelucas y viajes.

Detallan que había $19 mil dólares en la tarde en una de las cuentas, la misma cuenta que esta madrugada tenía $21 mil, pero resulta ser que hoy precisamente le depositaron $8140, lo que quiere decir que la cuenta antes de ese depósito tenía $13 mi. En este punto surge la problemática por saber dónde quedaron los otros $6 mil de los $19 mil.

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Presuntamente se pagaron pelucas de las estafadas con plata de las donaciones.

Debido a todo esto, Kathy CarFashion afirmó que irá al Ministerio Público para dar a conocer este problema, porque se siente estafada al querer ayudar a una persona.

En este caso, la madre de Taitiana, Adela Davis, salió al paso de lo sucedido y explicó que está afectada por todo el tema, además, desconocía lo que sucedía. Ella alegó que no tiene acceso a las cuentas, no es indigente y tiene su trabajo. 

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