Kenny Man: 'No es bueno comentar cuando uno tiene rabia’

Lanzar sus críticas al presidente Laurentino Cortizo, a través de las redes sociales, le salió caro al cantante panameño Kenny man, quien fue detenido a tempranas horas del viernes, tras un allanamiento en su casa en Don Bosco.

Recordemos que el cantante posteó varios mensajes donde expresó su molestia y descontento con el mandatario, debido a los distintos escándalos durante la pandemia por el Covid-19, de una manera que para muchos no fue la correcta.

Kenny Man es requerido por el delito Contra la Administración de Justicia (Apología del Delito/amenazar al presidente de la República), según informó la Policía Nacional.

De acuerdo a informes, el artista de género urbano se mantiene detenido en la cárcel transitoria, ubicada en la sede de la Policía Nacional, Ancón. La audiencia podría ser este sábado.

Cabe destacar que el artista será defendido por la abogada y expresentadora Wyznick Ortega, quien a través de las redes sociales, afirmó que este acto de detención contra su cliente es ilegal.

“Inmediatamente que él lo eliminó (el mensaje), se dio cuenta que las proporciones no eran adecuadas, no había excusa... aquí el tema medular es el procedimiento, a él le tocará enfrentar lo que le toqué en cuanto a la audiencia y las solicitudes múltiples del Ministerio Público” , expresó Ortega a Telemetro Reporta.

Añadió: “Lo que no coincido es que debemos violentar el procedimiento con una excesiva medida de aprehensión, cuando los elementos que están en el fondo no demuestran, según el Código Procesal Penal, que no deberíamos llegar a esto... más si la persona está colaborando en todo sentido”.

Por su parte, Asdrúbal Hurtado Alfaro, nombre de pila del cantante, dijo que no se retracta de lo dicho, pero destacó que lo hizo en un momento de ira.

“No me retracté, expliqué que lo que dije lo dije con rabia, no es bueno a veces comentar cuando uno tiene rabia”, declaró Alfaro.