Madre de "Matador" Tejada agradece a Boza por asistir a cumpleaños
Ya han pasado dos años de su partida y los familiares decidieron hacer algo especial para recordar al futbolista.
Rita Hansell, madre de El Matador Tejada, le dio las gracias a Boza por acompañar a la familia en la celebración del cumpleaños de su hijo.
"Tu presencia fue muy especial para nuestra familia. Un gran amigo de mi hijo y una persona muy apreciada por todos nosotros. Con mucho cariño, te quiero mucho, sobri", dijo.
"Han pasado dos años desde tu partida y sigo felicitándote de la misma manera, con el mismo amor de siempre. Cómo me gustaría que pudieras responderme, recibir un mensaje tuyo, un abrazo… pero sé que, por los planes de Dios, ya no es posible"
Agrega: "Hijo, te amo y te extraño tanto. No sabes cuánta falta me hacen tus visitas, tu risa, tu presencia. Gracias por regalarme momentos inolvidables, por cada sonrisa y cada recuerdo que hoy vive en mi corazón. No cuestiono los planes de Dios, pero tengo la certeza de que donde estás, estás descansando en paz".
Boza también ha expresado que se siente feliz de dar un poco de su talento a la familia de una gran persona como lo fue Tejada.