Show - 31/3/26 - 10:07 AM

Madre de "Matador" Tejada agradece a Boza por asistir a cumpleaños

Por: Redacción / Web -

Rita Hansell, madre de El Matador Tejada, le dio las gracias a Boza por acompañar a la familia en la celebración del cumpleaños de su hijo.

"Tu presencia fue muy especial para nuestra familia. Un gran amigo de mi hijo y una persona muy apreciada por todos nosotros. Con mucho cariño, te quiero mucho, sobri", dijo.

Ya han pasado dos años de su partida y los familiares decidieron hacer algo especial para recordar al futbolista.

"Han pasado dos años desde tu partida y sigo felicitándote de la misma manera, con el mismo amor de siempre. Cómo me gustaría que pudieras responderme, recibir un mensaje tuyo, un abrazo… pero sé que, por los planes de Dios, ya no es posible"

Agrega: "Hijo, te amo y te extraño tanto. No sabes cuánta falta me hacen tus visitas, tu risa, tu presencia. Gracias por regalarme momentos inolvidables, por cada sonrisa y cada recuerdo que hoy vive en mi corazón. No cuestiono los planes de Dios, pero tengo la certeza de que donde estás, estás descansando en paz".

Boza también ha expresado que se siente feliz de dar un poco de su talento a la familia de una gran persona como lo fue Tejada. 

Te puede interesar

Laura Dern protagonizará un drama sobre la investigación de Epstein

Laura Dern protagonizará un drama sobre la investigación de Epstein

 Marzo 31, 2026
Madre de "Matador" Tejada agradece a Boza por asistir a cumpleaños

Madre de "Matador" Tejada agradece a Boza por asistir a cumpleaños

 Marzo 31, 2026
Susan: "No le hagan brujería a nadie, eso se devuelve con karma"

Susan: "No le hagan brujería a nadie, eso se devuelve con karma"

 Marzo 31, 2026
Kathy Car Fashion indignada por presunta estafa en caso Taitina; acudirá al MP

Kathy Car Fashion indignada por presunta estafa en caso Taitina; acudirá al MP

 Marzo 31, 2026
Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios tras rara enfermedad

Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios tras rara enfermedad

 Marzo 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco