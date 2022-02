A Michelle Simons le preguntan por el varoncito

La presentadora de Tu Mañana, Michelle Simons dijo que tener otro hijo no está en sus planes, por el momento, y ella que es feliz con sus tres hijas.

Es que los seguidores, ya no se miden al preguntar, y al parecer la pregunta más hecha a los famosos en el juego de preguntas, en Instagram es cuándo van a tener otro hijo.

Simons interactuó con su comunidad en la red social, quienes le preguntaron de todo un poco, oye y hasta si se había ido de Tu Mañana, pues tenían varios días que no la veían.

¿Planeas tener más hijos? A lo que ella respondió con un rotundo no, posteriormente otra seguidora le dijo ¿Querida tienes tres hermosas princesas, te gustaría tener el príncipe? Por lo que rápidamente respondió: “La verdad siento que no sabría ser mamá de un varón, me han dicho que la conexión con la mamá es maravillosa y no lo dudo, sin embargo, creo que soy feliz con puras niñas”.

Por otro lado, reiteró su amor por su familia “es el tesoro más grande, amar nuestras familias no debería ser algo atípico o excepcional, debería ser la norma”.

Otra de las interrogantes fue ¿Vas a dejar Tu Mañana? “No está en mis planes por ahora. Amo mi trabajo, pero al final ustedes son los jefes”.

Otro de los puntos que habló fue de la salud mental, luego de que un seguidor le preguntará si creía que fuera importante en la educación de los hijos.

“Vital…. Con la influencia que reciben hoy día de las redes sociales y el internet. Mucho diálogo, conversación y terapia de ser necesario”, sentenció.

Por último, mencionó que si la llegaran a sacar del programa seguirá trabajando “tengo la bendición de pertenecer a esta familia (Telemetro) hace 26 años, pero si me jubilan antes de tiempo, soy licenciada en comunicación social, con un MBA en mercadeo. Además de dedicarme a mi negocio”, dijo.