23/2/26 - 09:20 AM

Mónica Lee pasará por el quirófano antes de casarse este año

Por: Redacción / Web -

La conocida exreina China, Mónica Lee está muy feliz  porque ya tiene fecha de matrimonio y el mismo se basa en el calendario chino.

Según dijo, la tradición indica que los eventos importantes deben hacerse con la luna como cómplice.

Asegura que por ahora la persona que ella siempre quiso que la maquillara el día de su boda no va a estar en Panamá, por lo que tendrá que resolver ese tema con un plan B.

A eso debe sumar los trajes de las damas de la corte, que los pidió por internet y aún no han llegado.

Además de esto, la parte más complicada es que se hará una rinoplastia, por lo que espera estar suficientemente recuperada y presentable para la sesión de fotos pre-boda que se usarán en las tarjetas de invitación. 

