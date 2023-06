Mónica Nieto dice que no renunció a ‘Tu nombre en mi cuaderno’

Mónica Nieto volvió a hablar de por qué renunció al tema “Tu nombre en mi cuaderno”, después de ganar el programa Canta Conmigo en el 2009.

Nieto expresó que grabó la canción porque era uno de los premios del concurso, la gozaba y se sentía una Hanna Montana, versión panameña, con su primera canción, la cual cantaba en todos los eventos a que asistía, hasta que tuvo una reunión con el dueño de la disquera, en la que le comunicaron que querían firmarla por cinco años, pero tenía que cantar solamente reguetón. “La disquera me dijo que me quería firmar y que solamente podía cantar reguetón. Nunca hablamos de plata ni de la canción", manifestó Mónica.

Después de volver a Chiriquí, pedir consejos y seguir su intuición, que le decía que no se arriesgara, le dijo a la mamá que no quería firmar, y su progenitora comunicó la decisión a la disquera.

Aunque pensó que la canción no tenía nada que ver con el contrato, la historia fue otra, y el día que estrenaron el video de la canción, ese día se enteró que la canción ya no le pertenecía.

En ese entonces, no entendió por qué le arrebataron su ilusión. “Ahora yo entiendo el asunto de la música y puedo entender las intenciones de la disquera, pero critico la manera en la que decidieron hacerlo, ni siquiera me tomaron en cuenta para informarme y prepararme mentalmente, yo literalmente estuve como deprimida cuando me enteré fue horrible", destacó.

Lo más feo de la historia para Mónica, además de que le arrebataron una ilusión, fue todo lo que se dijo en ese entonces.

"Tras que me hicieron eso, se encargaron de hablar paja de mí... los manes me querían joder en todos los aspectos... Ahora de grande puedo concluir cuáles eran las intenciones, me parece extremadamente absurdo... la prioridad de ellos era la plata, que es entendible, pero siento que en la manera que lo hicieron no era la correcta", puntualizó la artista.

Recalcó que ella nunca renunció a “Tu nombre en mi cuaderno”, la canción se la arrebataron sin darle un aviso.

