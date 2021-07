One Two le dice a Abraham: 'Se le subió la fama, yo lo dejé de seguir'

En medio de todo el revulú de Abraham Pino, su esposa y la manera en la que juega con su hija en un video, se ha desatado otra polémica, pero en esta ocasión por las afirmaciones de la One Two en las que dice que se le subió la fama a este chico

LEE TAMBIÉN: Seguidores de Elisama quieren más plenas y que deje de mostrar tanto el trasero

Publicidad

El famoso personaje reaccionó de esta manera, tras ver muchos comentarios de sus fans a través de un live en Instagram.

"Yo lo dejé de seguir, porque para mí hizo lo que tenía que hacer, vamos a esperar que más van a hacer. Porque mis amores, hacer videos de un minuto y vivir de eso, como que no. Qué pena que a la gente se le suba la fama, porque se les sube muy rápido, tal como fue el caso de Eddy Lover, por eso yo he tenido mis vergueros", dijo One Two.

Recalca: "Él dejó de seguir a todo el mundo, solo sigue al perro, esposa e hija. Yo dizque bueno mi amor, si tú te sientes rico y bendecido está bien".

Desde el punto de vista del humorista, el tipo de vida que lleva este famoso no le parece el más adecuado y no le ve un futuro muy prometeor.

No es la primera vez que emite su comentario por alguna situación que se ha dado en redes sociales. Respecto a sus declaraciones, Abraham no ha dicho nada hasta el momento.