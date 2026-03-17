Políticos daneses buscan votantes hasta en los saunas

Los políticos daneses están haciendo vainas distintas al resto de los demás en otros países y en lugar de caminar las calles, se meten semidesnudos en las saunas para lograr que los votantes apoyen su campaña, de cara a las elecciones legislativas del 24 de marzo.

«Es muy diferente, porque la gente está relajada y estamos allí encerrados, así que no nos vamos», explicó sonriente Gitte Droger, una votante de 53 años que acude habitualmente a la sauna de su centro de bienestar local, en el barrio de Vanlose, en Copenhague.

Dos candidatos del Partido Socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen se reunieron con los electores para una sesión de sudoración, vestidos con sus trajes de baño.

La diputada Ida Auken se unió al ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, para hablar el domingo con 18 votantes sobre el clima, la energía, la desigualdad y la delincuencia, echando de vez en cuando agua sobre las piedras calientes de la sauna mientras conversaban.

El calor era intenso y envolvente, mientras el público —también vestido con trajes de baño, sentado sobre toallas colocadas en los bancos de madera— escuchaba a Auken y Hummelgaard exponer sus ideas y responder a las preguntas.

«Es la primera vez que hago campaña en una sauna», declaró Auken una agencia local.

Se conoció que los visitantes del sauna no fueron sometidos a ningún control de seguridad antes de reunirse con los políticos, y no había seguridad en el evento.

Al parecer, ver a políticos en la sauna era algo habitual en el país, contó la votante Miriam Hvidt.

«En Dinamarca no resulta muy extraño ver a un ministro dándose un chapuzón en agua helada», señalaron