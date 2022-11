Leavitt Eduardo Zambrano, nombre de pila de Japanese, no pierde la fe en Dios, y está seguro y confiado de que el de arriba lo va a sanar, porque en el nombre de Dios él se va a recuperar. El reguesero envió un mensaje a los envidiosos, a toda persona que hablan “tonterías”, dejándoles claro que él se va a recuperar, porque Dios es lo suyo, Dios lo va a ayudar.

“Poco de envidiosos que dicen que no estoy así, gente que no le gusta verte bien, piensa que uno tiene tiempo para esto, yo quisiera estar en una tarima cantando... me voy a perder fiestas patrias y Carnavales, pero me estoy recuperando”, detalló el intérprete de “Cocobola”.

En el video que compartió Japa, se le ve caminando con la ayuda de una andadera, y expresaba que va lento, pero Dios lo va a recuperar.

“Este mensaje es para las personas que no aportan nada, pero sí critican, la envidia no es de Dios”, concluyó Japanese.

