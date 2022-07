Will le pide disculpas a Chris Rock: "Me siento como una mierda"

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor publicó este viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y ofrece a su compañero a hablar cuando éste quiera.

"Me siento como un mierda", apunta el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Óscar -Smith ya se había disculpado en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.

Will se disculpó con la madre, la familia y el hermano de Rock, Tony Rock, quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us, la cual crearon Will Smith y su esposa Jada Pinkett. "No pensé en cuántas personas herí en ese momento", añadió.

"Teníamos una gran relación", dijo Smith sobre el hermano de Rock. "Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable". Smith también respondió a la pregunta de si su esposa, después de poner los ojos en blanco ante la broma de Rock, le había pedido que hiciera algo.

También se disculpó con ella, sus hijos y sus compañeros nominados al Premio de la Academia. Smith dijo que "pasó los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento".

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento", dijo. "Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto".