Sucesos - 21/3/26 - 09:51 AM

Accidente de tránsito deja tres heridos en Tierras Altas

Uno de los conductores quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario el equipo hidráulico para liberarlo

 

Por: Redacción/Crítica -

Accidente de tránsito registrado en la vía hacia el distrito de Tierras Altas, en el sector de Minnesota, dejó como saldo tres heridos.

De acuerdo con las unidades de la Zona Regional de Bugaba, en el incidente se vieron involucrados dos vehículos tipo pick-up.

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Uno de los conductores quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario el equipo hidráulico para liberarlo.

Los heridos fueron trasladados a un centro médico por los Bomberos y el personal del SUME 911.

Al lugar acudieron también unidades de la Policía Nacional y de la Autoridad del Tránsito, quienes realizaron los procedimientos correspondientes.

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