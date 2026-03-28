Acribillan a un joven de 17 años desde un auto en marcha en Curundú

Un joven de 17 años fue asesinado la noche de este viernes en la vía principal del corregimiento de Curundú, cerca al centro de salud.



La víctima fue identificada como Jeison Sanapi Chocho.



Según informes policiales, el hoy occiso recibió varias heridas de proyectil de arma de fuego en su anatomia, ocasionados por sujetos desconocidos no aprehendidos, quienes desde un vehículo en marcha le realizaron las detonaciones.



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Posteriormente fue trasladado al cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás, donde los doctores dictaminaron su fallecimiento.



De acuerdo con las autoridades, se desconoce el móvil de los hechos.

