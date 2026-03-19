Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Una estudiante terminó herida en el abdomen luego de que otra compañera la atacara con un arma punzocortante dentro del colegio secundario de La Peña, en Veraguas.

El hecho ocurrió el pasado viernes, en plena jornada escolar y frente a uno de los directivos del plantel.

El ambiente se salió de control en cuestión de segundos. Docentes tuvieron que intervenir de inmediato para separar a las involucradas y evitar que la situación pasara a mayores.



Aun así, la agresión dejó a una menor lesionada, lo que encendió las alarmas dentro del centro educativo.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía de Menores llegaron al lugar para atender el caso.



La estudiante herida fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención por la lesión en el área abdominal. Hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre su estado.

El director del plantel, Melitón Ramos Villanueva, reconoció que no es la primera vez que se registran peleas entre estudiantes.

Señaló que este tipo de situaciones viene repitiéndose y refleja problemas que los jóvenes arrastran desde sus hogares y entornos sociales.

Dentro del colegio, el gabinete psicopedagógico se mantiene activo tratando de atender estos casos.

Sin embargo, el propio director admitió que no siempre cuentan con el respaldo necesario, ya que algunos padres evitan asumir la conducta de sus hijos, lo que complica el manejo de los conflictos.

Mientras tanto, desde la Dirección Regional de Educación no se ha brindado mayor información sobre lo ocurrido.

El silencio institucional ha generado inquietud en la comunidad, que exige medidas más firmes para frenar la violencia dentro de las aulas.