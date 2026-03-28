Aprehenden a sujeto por microtráfico en Darién
El sujeto mantenía en su poder más de dos docenas de carrizos con polvo blanco.
En la provincia de Darién, unidades del Tercer Batallón Pacífico del Servicio Nacional de Fronteras aprehendieron a un ciudadano por el presunto delito de microtráfico o venta al menudeo de droga.
También tenía en su poder cartuchos transparentes con igual sustancia de presunta cocaína.
El ciudadano fue remitido a la autoridad competente.