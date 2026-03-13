Asesinado de seis balazos en el sector #5 de Samaria

Panamá-Efraín Edgardo Martínez, de 24 años, fue asesinado a balazos en el sector #5 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito. El crimen, que según las autoridades estaría vinculado a una pugna entre pandillas rivales.

De acuerdo con el informe preliminar, alrededor de las 6:30 p.m. de ayer, Martínez fue interceptado por dos sujetos armados cuando caminaba entre veredas del populoso sector. Uno de los atacantes, quien habría sido identificado como menor de edad, le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del lugar junto a su acompañante.

Tras la alerta a las autoridades por las detonaciones, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio y auxiliaron a la víctima, trasladándola de inmediato a la policlínica "Manuel María Valdez" en Veranillo. Debido a la gravedad de las heridas, Martínez fue rápidamente transferido al hospital San Miguel Arcángel, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Pese a los esfuerzos de los cirujanos, Efraín Martínez falleció pasadas las 8:00 p.m. a causa de seis impactos de bala en el abdomen, los cuales dañaron órganos vitales y le provocaron un profuso sangrado.

Las investigaciones apuntan a que el homicidio estaría motivado por rencillas entre bandas delincuenciales que operan en la zona. Se maneja la hipótesis de que la víctima pertenecía a un grupo pandilleril de Samaria, mientras que uno de los agresores, ya identificado, sería miembro de una estructura rival. Las autoridades continúan con las pesquisas para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre en San Miguelito.