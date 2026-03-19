Bebé en estado crítico es trasladada de urgencia al Hospital del Niño

Panamá- La niña de nueve meses de edad que permanecía hospitalizada en condición crítica en el Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega fue trasladada la mañana de este jueves al Hospital del Niño, en la ciudad de Panamá, debido a la complejidad de su estado de salud.

La información fue confirmada por la directora médica del centro hospitalario veragüense, doctora Shirly Reyes, quien explicó que la menor requiere un tratamiento de diálisis, procedimiento para el cual no se cuenta con los equipos especializados en esa instalación de salud.

"La paciente mantiene una condición delicada y necesita atención especializada que solo puede brindarse en la capital, por lo que se coordinó su traslado oportuno", detalló la galena.

Reyes indicó además que, pese a la gravedad del cuadro clínico, se mantienen las esperanzas de recuperación, mientras un equipo multidisciplinario de médicos continúa trabajando intensamente para estabilizar a la menor.

El caso de la bebé también está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, a fin de esclarecer las circunstancias que rodean su condición de salud.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el diagnóstico específico, mientras familiares y personal médico se mantienen a la expectativa de su evolución en el centro pediátrico especializado.