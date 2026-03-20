Sucesos - 20/3/26 - 03:58 PM

Benefician a exfuncionario del Ifarhu con arresto domiciliario por peculado

Fue durante la audiencia de control de garantías que la juez de garantías del Primer Circuito Judicial, Yazmín Jaén, legalizó la aprehensión de ambos investigados y dio por presentada la formulación de imputación de cargos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El exjefe de la agencia del Instituto de Recursos Humanos (Ifarhu) en Panamá Este, de 31 años, y un comerciante asiático, de 40 años, fueron imputados este viernes por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, pero no serán recluidos en ninguna prisión, ya que se les otorgaron medidas cautelares distintas a la detención provisional.

Fue durante la audiencia de control de garantías que la juez de garantías del Primer Circuito Judicial, Yazmín Jaén, legalizó la aprehensión de ambos investigados y dio por presentada la formulación de imputación de cargos.

Durante este acto, la juzgadora también decidió decretarle al exfuncionario la aplicación de varias medidas cautelares, entre estas: el arresto domiciliario, prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a cualquier agencia del Ifarhu y a personas coimputadas por este caso.

En tanto, al comerciante estableció el reporte periódico los lunes y jueves de cada semana, impedimento de salida del país, entrega del pasaporte al Ministerio Público y prohibición de acercarse a cualquier agencia del Ifarhu, así como también a personas coimputadas.

Para aplicar estas medidas cautelares, detalló el Ministerio Público, la juez consideró que eran necesarias, proporcionales en cuanto a la naturaleza grave del delito, los elementos que vinculan a los indiciados con la causa y la necesidad de resguardar la investigación, así como por la concurrencia de los riesgos procesales de peligro para la comunidad.

Esta investigación inició en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el Ifarhu y, posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, donde se revelaba lesión económica de $145,265.80.

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La investigación reveló la malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas de clave social, correspondientes a los programas de Becas y Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) del IFARHU, Agencia Regional de Panamá Este. Los cheques eran endosados a nombre de asiáticos propietarios de comercios para hacer efectivo el depósito de estos".

 

 

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