Exdirector del Ifarhu y comerciante aprehendidos por malversar más de $145 mil

Panamá- El exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este y un comerciante fueron aprehendidos por, presuntamente, quedarse con cheques de diferentes programas de la entidad y cambiarlos.

Según detalló el Ministerio Público, ambos hombres fueron aprehendidos este jueves en Nuevo Tocumen y en Brisas del Norte por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, que dejó una lesión económica de $145,265.80.

En medio de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Investigación Judicial, también se ubicaron documentos y equipos tecnológicos relacionados con la investigación.

Se detalló, además, que esta investigación inició en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el Ifarhu y, posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, donde se revelaba la lesión antes mencionada.

La Procuraduría General de la Nación indicó que "investiga la malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas de clave social, correspondientes a los programas de Becas y Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) del IFARHU, Agencia Regional de Panamá Este. Los cheques eran endosados a nombre de asiáticos propietarios de comercios para hacer efectivo el depósito de estos".

Ambos retenidos fueron trasladados para los trámites correspondientes y quedaron a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.