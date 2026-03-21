Caen dos por supuesta violación sexual y microtráfico

Tras diligencias de registro y allanamiento efectuadas por unidades de la Dirección de Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con el Ministerio Público, fueron capturados dos ciudadanos, de 21 y 35 años.

Según el Senafront, el primero era solicitado por el Juzgado de Cumplimiento de Chiriquí, tras ser vinculado con delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, y el otro por supuesta posesión de presuntas sustancias ilícitas.

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El operativo se desarrolló en Finca Zapatero, corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado, distrito de Barú.

Como resultado, se decomisaron 20 cigarrillos de fabricación casera contentivos de hierba seca y 39 fragmentos rocosos de color blanco. Además, de B/.98.00 dólares que presuntamente sean producto de la actividad delictiva.

Los individuos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.