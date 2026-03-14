Caen ocho de los más buscados en Colón

En acciones operativas en diferentes puntos de la provincia de Colón, se logró detener a unas ocho personas que eran requeridas por diversos delitos que mantienen en los despachos judiciales.

Entre los aprehendidos figura un hombre presuntamente vinculado a una investigación por el delito de violación en perjuicio de una infante.

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También dos personas por lesiones personales, dos por hurto, uno por delitos relacionados con drogas y otras dos por delitos contra el orden jurídico, familiar y el estado civil.

Todos los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial y de allí pasados a los funcionarios judiciales para iniciar los trámites correspondientes a fin de ser puestos a disposición de los diferentes despachos judiciales que los requieren.

