Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Panamá- La investigación por el homicidio de un ciudadano de nacionalidad india, Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, ocurrido el miércoles en un local comercial de Chitré ya tiene su primer giro importante: un extranjero fue capturado y figura como uno de los principales sospechosos del hecho.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se trasladó hasta la región de Azuero y confirmó que una persona de nacionalidad venezolana fue aprehendida en la ciudad de Panamá, luego de que las autoridades emitieran una orden de captura relacionada con el caso.

Según explicó el jefe policial, la orden fue girada el día anterior y en menos de 24 horas los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso, quien ahora se mantiene bajo custodia mientras se recaban más pruebas y testimonios. "Ya tenemos una persona aprehendida, un extranjero que se sospecha participó en este hecho. Se están tomando declaraciones a múltiples personas para establecer el móvil del crimen", indicó Fernández.

El homicidio ocurrió el pasado miércoles 11 de marzo, dentro de un local comercial en la ciudad de Chitré, donde el ciudadano indio perdió la vida tras recibir impactos de bala en la cabeza, un hecho que causó conmoción en la región de Azuero.

Las autoridades mantienen operativos e investigaciones tanto en la ciudad capital como en la región de Azuero, con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y determinar si otras personas participaron en este violento crimen. Mientras avanzan las diligencias, los investigadores buscan establecer el motivo y las circunstancias exactas que llevaron al asesinato, que ha sido catalogado como un hecho lamentable que sacudió a la tranquila ciudad de Chitré.



