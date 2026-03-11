Sucesos - 11/3/26 - 11:00 AM

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

El hombre fue atacado al salir del establecimiento, donde se mantenía hablando por teléfono.

 

Por: Thays Domínguez / Crítica -

Panamá- Un hecho de violencia se registró la mañana de este miércoles en la plaza Azuero Center, en Chitré, donde un ciudadano de origen hindú perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en las afueras de un establecimiento de venta de autos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, conocido como Ameth, de aproximadamente 36 años, habría sido atacado al salir del establecimiento, donde se mantenía hablando por teléfono cuando el homicida se acercó y le propinó los disparos.

La herida de bala le causó la muerte en el lugar, generando conmoción entre comerciantes y personas que se encontraban en la zona.

Familiares del comerciante hindú indicaron que tenía casi 25 años de vivir en Panamá, donde había formado su vida junto a su esposa, sus dos hijos y otros parientes.

Además, señalaron que apenas hace dos días había regresado de un viaje a la India.

El hombre se dedicaba al comercio de diferentes artículos como perfumes, vehículos y otros, siendo conocido ampliamente dentro de la comunidad.

Este homicidio, el primero del año en la provincia de Herrera, causó consternación entre quienes lo conocían.

Autoridades policiales y del Ministerio Público se mantienen en el sitio realizando las investigaciones para esclarecer este hecho.

