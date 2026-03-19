Capturan a “Válvula” en Panamá Viejo por crimen en Chitré

Las unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un operativo de allanamiento en el sector de Panamá Viejo, donde fue aprehendido un sujeto conocido como alias “Válvula”.



El hombre es señalado como el segundo implicado en el homicidio de un ciudadano de origen hindú ocurrido en la provincia de Herrera.

El hecho violento se registró el pasado miércoles 11 de marzo en Plaza Azuero Center, en el distrito de Chitré, cuando la víctima fue atacada a tiros en las afueras de un local de venta de vehículos. En el sitio, el ciudadano perdió la vida de manera inmediata tras el ataque.

Durante el allanamiento, las autoridades también incautaron equipos tecnológicos y otros indicios que ahora forman parte de la investigación que adelantan las fiscalías. Estos elementos serán analizados para fortalecer el expediente del caso de homicidio en Chitré.

Las autoridades confirmaron además que el aprehendido mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario por casos relacionados con drogas, situación que ahora también será evaluada dentro del proceso judicial en curso.

Las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados en este crimen.