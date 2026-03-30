Carros con gatilleros llegan tirando bala en cancha donde estaba Alemán

Varios sujetos armados, que se movilizaban en varios carros, llegaron la tarde del domingo a una cancha deportiva en Juan Díaz, Ciudad Radial, y abrieron fuego contra las personas que estaban en el lugar. En el ataque murió el candidato a representante Jesús Alemán.

El ataque ocurrió a las 16:55, en medio de una actividad deportiva, sin que se reportara presencia policial previa.

Según los reportes, los atacantes viajaban en una Changan azul, una Toyota Hilux gris y una camioneta de lujo, Prado, desde donde realizaron múltiples detonaciones antes de darse a la fuga.



Testigos señalaron que los disparos no iban dirigidos a una sola persona, sino contra quienes estaban en la cancha, aunque esto será determinado por las investigaciones.

Alemán, quien era excandidato a representante en Juan Díaz y convencional de un partido político, recibió varios impactos de bala, presuntamente cerca de siete, incluyendo uno en el tórax, y fue trasladado a la sala de urgencias de la J.J. Vallarino. Fue declarado sin vida a las 17:30.

La balacera dejó además al menos siete personas heridas, entre ellas hombres, mujeres y una menor de edad, con impactos en piernas, espalda, clavícula y otras partes del cuerpo.



Todos fueron llevados por sus propios medios a centros médicos, donde se informó que se mantienen estables.

Tras lo ocurrido, unidades policiales llegaron al sitio, confirmaron la situación y desplegaron un operativo en el área para dar con los responsables, que aún no han sido aprehendidos.



El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, que investiga este nuevo hecho de violencia armada y busca esclarecer si el ataque fue dirigido o indiscriminado.