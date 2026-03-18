Sucesos - 18/3/26 - 02:02 PM

Cinco horas atrapado bajo vagón de caña en finca de Aguadulce

La víctima de este accidente laboral es el conductor del vehículo articulado, cuyas piernas quedaron atrapadas bajo el peso del vagón.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Durante cinco horas, un trabajador de una finca cañera ubicada en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé, permaneció atrapado bajo los hierros de un vagón cargado de caña.

La víctima de este accidente laboral es el conductor del vehículo articulado, cuyas piernas quedaron atrapadas bajo el peso del vagón.

La alerta se dio alrededor de las 9:00 de la noche del martes por parte de otros empleados de la finca "Panela".

Al sitio acudieron equipos de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes requirieron la ayuda de maquinaria agrícola de la finca para liberar al trabajador.

Roberto Grenald, subteniente de los BCBRP regional de Coclé, indicó que las tareas de rescate se complicaron aún más debido a las condiciones del terreno donde ocurrió el accidente.

El herido, una vez rescatado, fue trasladado a un centro médico para su evaluación.

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