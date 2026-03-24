“Como si nada”: Carterista devuelve celular hurtado y escapa en taxi

Panamá- Tranquilo, como si no hubiera hecho nada, así continuó caminando un adulto mayor que le hurtó el celular a una estudiante en las inmediaciones de Plaza Edison, vía Ricardo J. Alfaro, en la ciudad capital. Todo quedó plasmado en video.

El hombre, que aparentaba ser una persona decente, le sustrajo el teléfono móvil a la estudiante y, con paso lento, quizás para no levantar sospechas, se alejó de ella.

Afortunadamente, la menor se dio cuenta de lo ocurrido a tiempo, interceptó al sujeto, lo enfrenta y le pide su teléfono de vuelta. Este, tranquilamente, lo sacó de debajo de una chaqueta que llevaba en la mano izquierda, junto con una bolsa verde, y se lo entregó.

El carterista aceleró el paso y detuvo un taxi en el que escapó de la escena antes de que la estudiante informara lo ocurrido a alguna autoridad.

Las jóvenes que captaron en video la recuperación del celular por parte de su dueña quedaron impactadas al ver la frescura y tranquilidad con las que el sujeto devolvió el equipo sustraído y avanzó hacia el selectivo.

Aparentemente el adulto mayor aprovecha cuando la gente se aglomera para abordar un autobús para sustraerle a los pasajeros lo que pueda y escapar sin ser detenido, pero esta vez la víctima se dio cuenta.



