Conductor fallece tras impactar su camioneta contra camión estacionado

Panamá- Una persona falleció en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Camarón, Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron en la escena para atender el llamado de emergencia y ubicaron la camioneta de color azul colisionada contra la parte trasera de un camión que transportaba ganado, el cual estaba estacionado a la orilla de la vía al momento del impacto.

Al iniciar las labores de rescate, los camisas rojas localizaron dentro de la camioneta al conductor con lesiones de consideración, por lo que lo extrajeron y coordinaron su traslado en ambulancia a un centro médico cercano; no obstante, la persona falleció en la escena.

Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho ocurrido la tarde de ayer, aunque todo indica que la camioneta se fue a vía contraria donde colisionó contra el camión, justo del lado del conductor.