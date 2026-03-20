Conductor no llegó a trabajar: Murió tras vuelco en Boquete

Panamá- El señor Luis Castillo, de 51 años, murió en horas de la mañana de este viernes, luego de que el vehículo que conducía se volcó en la vía que conduce hacia el sector de Caldera, en Chiriquicito, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Residentes del sector apuntan que Castillo, aparentemente, perdió el control del volante del vehículo luego de que pasó por un pronunciado desnivel que tiene la vía, ya que en el sector se efectúa la reparación de la calzada.

Sobre Castillo se informó que se dirigía hacia su trabajo, pero no llegó, pues murió en medio de este accidente de tránsito, con el cual se eleva a 14 el total de víctimas en la provincia a consecuencia de hechos viales.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional para recopilar información del suceso. Por su parte, personal de Accidentología del Ministerio Público efectuó la diligencia de levantamiento del cadáver.