Conductores sorprendidos en Colón transportando licor y cigarrillos ilegales

Panamá- En dos acciones consecutivas, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) lograron la incautación de importantes cantidades de mercancía sin documentación, durante operativos de patrullaje en el distrito de Colón.

En un recorrido por la vía hacia el sector de Los Altos, los inspectores detectaron un vehículo tipo panel color blanco que transportaba cajas en su interior. Al ser abordado, el conductor, un ciudadano panameño, fue objeto de verificación conforme al artículo 1285. En la inspección se encontraron 40 cajas de licor variado y 40 cajetillas de cigarrillos de la marca Phillips Blue.

En un hecho separado, durante un control en la autopista Panamá–Colón, a la altura del peaje, los inspectores detuvieron un vehículo particular conducido también por un ciudadano panameño. En este caso, se localizaron más de 15 cajas de licor, igualmente sin la documentación requerida.

En ambos casos, los conductores no presentaron documentos que acreditaran la legal tenencia de las mercancías dentro del territorio fiscal. Por lo que los vehículos y todos los productos fueron trasladados para su custodia a Aduanas, y se les emitió el respectivo boleto de comparendo.