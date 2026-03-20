Sucesos - 20/3/26 - 03:09 PM

Confirman 45 años de prisión para asesino de padre e hijo en El Chorrillo

La defensa del condenado, que fue imputado en calidad de coautor por los delitos de homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, había interpuesto un recurso de anulación.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la condena de 45 años de prisión impuesta en primera instancia a un hombre por asesinar a César Palma Aguirre, de 51 años, y a su hijo Jonathan Josué Palma Murillo, de 15 años, y herir a otras cuatro personas, la madrugada del 30 de enero de 2023, en calle 21, El Chorrillo.

La defensa del condenado, que fue imputado en calidad de coautor por los delitos de homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, había interpuesto un recurso de anulación, pero tras la valoración de los magistrados que componen el Tribunal, esta fue rechazada y, en su lugar, la sentencia fue confirmada.

El fallo también mantuvo la pena accesoria impuesta al condenado, que lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por igual término, luego de cumplida la pena principal.

La investigación del caso, adelantada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, confirmó que los Palma (padre e hijo) se disponían a retirarse del lugar en su vehículo tipo camioneta cuando fueron sorprendidos y baleados por el sentenciado y otros sujetos, próximo al edificio Hortensia 13.

Producto del ataque armado, un hombre adulto y un menor de edad, resultaron heridos, por lo cual fueron trasladados al Hospital Santo Tomás.

El violento crimen conmocionó a los residentes de esa parte de El Chorrillo, que poco antes habían compartido con las víctimas en medio de un parking y una reunión familiar a la que habían asistido los Palma, sin sospechar que no saldrían del barrio con vida.

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