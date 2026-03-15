Sucesos - 15/3/26 - 10:25 AM

Contenedor sin carga, pero preñado con 215 paquetes de droga

El hallazgo de los estupefacientes se desarrolló durante una diligencia de allanamiento y registro, como parte de la Operación Archi, en un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico,

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un total de 215 paquetes con presunta sustancia ilícita, que estaban ocultos dentro de un contenedor, fueron decomisados por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

El hallazgo de los estupefacientes se desarrolló durante una diligencia de allanamiento y registro, como parte de la Operación Archi, en un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico, el cual había sido perfilado mediante labores investigativas.

Para sorpresa de las autoridades, el contenedor no llevaba carga, ya que en su interior solo se encontraban los maletines negros que contenían los paquetes de sustancia ilícita.

Una vez verificada la narcocarga, esta fue decomisada y embalada, quedando a disposición de la Fiscalía de Drogas para su análisis y procesamiento.

 

 

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