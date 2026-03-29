Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes armados acabaron con la vida de un hombre con discapacidad en medio de un robo a un mini súper en el sector 8 de Gonzalillo, corregimiento de Ernesto Córdoba.

El hecho ocurrió en cuestión de minutos, cuando los sujetos llegaron al local para cometer el asalto. En medio de la situación, el hombre, quien tenía problemas psiquiátricos, ingresó al establecimiento presuntamente para defender al comerciante. Fue entonces cuando los atacantes le dispararon, dejándolo gravemente herido en el sitio.

El herido fue subido a una patrulla policial y trasladado de urgencia hacia el hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito. Sin embargo, no resistió las heridas y falleció en el camino.