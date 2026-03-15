¡Efecto dominó! Aparatoso accidente de 5 vehículos en la vía Domingo Díaz

Panamá- Un aparatoso accidente se reportó la madrugada de este domingo en la vía Domingo Díaz entre unos cinco vehículos, próximo a la entrada de la barriada Las Acacias, en dirección hacia San Antonio.

Se informó que, producto de este hecho de tránsito, unas dos personas resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) en la escena, pero no requirieron traslado a ningún centro médico cercano.

Según testigos, en ese tramo de la vía, unidades de la Policía Nacional efectuaban un operativo y, aparentemente, uno de los conductores no alcanzó a ver que el tráfico estaba detenido, por lo que, al cambiar repentinamente de carril, colisionó a otro vehículo, lo cual generó un efecto dominó. Al final, fueron cinco los vehículos involucrados en esta colisión múltiple.

También se reveló que varios de los conductores marcaron positivo en la prueba efectuada con el alcohosensor, pero no se detalló cuántos. Tras el accidente, varios de los vehículos tuvieron que ser removidos de la escena en grúa, ya que sus carrocerías terminaron con serios daños, algunos de ellos tanto en la parte frontal como en la trasera.

Unidades de la Dirección Nacional de Tránsito investigan el caso para deslindar responsabilidades.