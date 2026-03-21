Encuentran dos armas en lote baldío en Colón

Dos armas de fuego fueron encontradas en un lote baldío de la ciudad de Colón, luego de un ataque a mano armada en contra de una persona que caminaba por el sector.

La tarde del viernes, una persona de 35 años de edad que caminaba por la calle 7, avenida Meléndez, fue atacada por un pistolero que salió de un lote baldío y le hizo las detonaciones.

Como resultado del ataque, recibió un disparo en la pierna y glúteo izquierdo.

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Se trata de una escopeta y una pistola, escondidas en un lote baldío en la calle 7 entre las avenidas Central y Meléndez.

Las armas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales para que se inicie la investigación de rigor, relacionada con este ataque a mano armada.