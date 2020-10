Extraen madera ilegal en Espinar, ColÃ³n

En la entrada del residencial José Domingo Espinar, provincia de Colón, personas están extrayendo madera de manera ilegal, denunció Damaso Reynaldo García, periodista y activista político.

De acuerdo con García, que presentó la queja a través de las redes sociales, indicó que se está, aparentemente, ante un delito ecológico.

Indicó que la sorpresa es grande cuando este lugar, considerado como comunidad jardín en la que aún se pueden ver animales silvestres, como los ñeques. En el área se va a construir una zona comercial.

El comunicador pidió a las autoridades de Mi Ambiente que investiguen esta extracción de madera, que estaba siendo apilada a orillas de la vía que conduce hacia Espinar, ante la mirada de los residentes y conductores.

Personas sacan la madera, la apilan y la cargan en un ehículo.