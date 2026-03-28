Sucesos - 28/3/26 - 07:35 PM

Feminicidio en Colón: Mujer muere tras recibir disparo de su pareja

Una fuerte discusión de pareja terminó en tragedia en el distrito de Chagres. Las autoridades buscan al responsable del crimen que ha conmocionado a la comunidad de Palmas Bellas.

 

Por: Por: Diomedes Sánchez S. -

Una tragedia sacudió a la comunidad de Palmas Bellas, en el distrito de Chagres, durante las últimas horas de la tarde de este sábado. En la zona de la Costa Abajo de Colón, una mujer perdió la vida de forma violenta, sumando una nueva cifra a las estadísticas de violencia de género en la provincia.

Los hechos en Palmas Bellas

La víctima fue identificada como Iracena Hernández, de 28 años de edad. Según los informes preliminares de la Policía Nacional, el incidente se originó en medio de una acalorada discusión de pareja.

En el fragor de la pelea, se presume que el hombre desenfundó un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza, causándole la muerte de forma instantánea. Vecinos del sector, alertados por el sonido de la detonación, dieron aviso inmediato a los organismos de seguridad.

Investigación por feminicidio

Agentes de Criminalística y unidades de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Colón llegaron al lugar para acordonar la escena y evitar la contaminación de pruebas. Los peritos trabajaron bajo la luz de la noche para recolectar los indicios necesarios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Actualmente, las autoridades desarrollan intensas diligencias y operativos de búsqueda para localizar al presunto agresor, quien huyó del sitio tras el ataque. Se espera que en las próximas horas sea puesto a órdenes de las autoridades judiciales para enfrentar cargos por el delito de feminicidio.

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