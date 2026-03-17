Frustran envío de droga desde la zona atlántica hacia Alemania

Panamá- Un contenedor con destino a Alemania, que se encontraba en la terminal portuaria de la zona atlántica en la provincia de Colón, fue objeto de un decomiso de droga tras detectarse en su interior 20 paquetes de sustancias ilícitas. El operativo se realizó en una acción coordinada por la Procuraduría de la Nación con el apoyo de agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La droga fue localizada en el sistema de refrigeración del contenedor, un hallazgo que fue posible gracias a la intervención de la unidad canina especializada en la detección de estupefacientes.

Según el informe preliminar, cada uno de los paquetes incautados presentaba en su parte superior la figura de un escorpión de color negro, la cual estaba forrada con un material de tonalidad marrón.

Con este decomiso, las autoridades han iniciado el proceso de investigación para determinar las circunstancias en las que el contenedor fue contaminado y poder dar con los responsables del envío.

Las autoridades destacaron que, en los puertos marítimos, los organismos de seguridad mantienen una coordinación constante con los recintos de contenedores para reforzar las labores de vigilancia y evitar el tráfico internacional de drogas.