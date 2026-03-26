Galera arde y deja pérdidas millonarias en Los Santos

Un incendio de gran magnitud se registró este jueves en una galera agropecuaria ubicada en el sector de La Lajita, en la provincia de Los Santos, dejando importantes pérdidas económicas. El fuego tomó fuerza en cuestión de minutos y arrasó con todo a su paso.

Las llamas se propagaron con rapidez debido a la gran cantidad de material inflamable almacenado en el lugar, entre ellos más de cuatro mil pacas, sacos de gallinaza y otros insumos utilizados en labores agrícolas. Esto provocó que el siniestro se saliera de control en poco tiempo.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Los Santos acudieron al sitio y trabajaron intensamente para controlar el incendio, enfrentando condiciones complejas por la alta temperatura y el riesgo de colapso de la estructura.

Según informó Euclides Barrios, jefe de Operaciones, se optó por un ataque defensivo para garantizar la seguridad del personal, mientras se mantenían acciones para evitar que el fuego se extendiera hacia potreros y áreas cercanas.

En las labores participaron al menos diez unidades de bomberos, con apoyo de varios carros cisterna y personal privado presente en el área. Hasta el momento, las autoridades continúan con las tareas de control y enfriamiento, mientras se evalúan los daños ocasionados, que son considerados de alta cuantía.