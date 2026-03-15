Sucesos - 15/3/26 - 10:03 AM

Golpe al narco cerca de Panamá: decomisan 1.9 toneladas de cocaína en Chocó

 

Por: Redacción / Crítica -

Autoridades colombianas asestaron un fuerte golpe al narcotráfico tras incautar 1,9 toneladas de cocaína en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá.

 El cargamento fue localizado en un centro de acopio ubicado en el Golfo de Urabá, una zona utilizada por grupos criminales para mover droga hacia otros países.

Según la Policía, la droga estaba oculta en un punto estratégico y presuntamente pertenecía al bloque Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más grande que opera en esa región. 

El operativo fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Ejército y la Armada de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió en redes sociales un video del operativo. En las imágenes se observa a miembros de la fuerza pública desembarcando en una playa de la zona, la captura de un sospechoso y la presentación del alijo de droga decomisado durante la intervención.

Las autoridades indicaron que el sitio estaría bajo control de alias “Kiriki”, quien lo utilizaría para enviar cargamentos de droga hacia Norteamérica y Europa, fortaleciendo las finanzas de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, principal cabecilla del Clan del Golfo.

El municipio de Acandí se ubica en el extremo norte del Chocó, en la frontera con Panamá y en la zona de acceso al Tapón del Darién, una región selvática de difícil acceso que también ha sido utilizada en los últimos años como corredor de migración irregular hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Además de su importancia en las rutas migratorias, el Golfo de Urabá es considerado un punto clave para el narcotráfico, debido a su salida al mar Caribe y a la presencia de grupos armados ilegales que utilizan la zona para almacenar y sacar cargamentos de droga.

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