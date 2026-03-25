Sucesos - 25/3/26 - 09:22 AM

Hallan hombre ahogado en el río Jacú, en Bugaba

Residentes del lugar notificaron la desaparición de 'Mene', pero lamentablemente lo encontraron flotando en el agua.

 

Por: Redacción web -

Panamá-Un hombre adulto, conocido como 'Mene', fue hallado ahogado en las aguas del río Jacú, a la altura del corregimiento de San Isidro, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Residentes del lugar notificaron al Sistema Único de Emergencias Médicas (SUME) y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) la desaparición de 'Mene', pero lamentablemente lo encontraron flotando en el agua. Una vez recuperado el cuerpo, como parte del protocolo, los paramédicos del SUME dictaminaron que ya no contaba con signos vitales.

Don 'Mene' vivía en el sector de Quebrada Grande, por lo que las autoridades han iniciado una investigación para establecer lo ocurrido previo al desenlace fatal.

 

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