Imputan y dictan detención a menor por homicidio de joven de 20 años

Panamá- Doce meses de investigación tiene la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala para investigar un homicidio en contra de un ciudadano ocurrido en la comunidad de Altos de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, presuntamente perpetrado por un adolescente de solo 15 años de edad.

Se presume que el menor, con un arma de fuego, realizó múltiples detonaciones a Carlos Alberto Henry Parker, de 20 años, en torre L-9, causándole la muerte, en un hecho de violencia ocurrido el 29 de mayo del año pasado.

Esto llevó a que el adolescente fuera detenido y puesto a disposición de la justicia para que se iniciara su proceso judicial.

En la audiencia realizada, el Ministerio Público también solicitó la legalización de la aprehensión del menor, petición que fue admitida por el Juzgado Penal de Adolescentes de Colón.

En esta etapa, se le formuló imputación por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Además, se le impuso al menor la medida cautelar de detención provisional al vincularlo como autor del suceso de violencia, por lo que será remitido Centro de Custodia y Cumplimiento de Menores Basilio Lakas, ubicado en el corregimiento de María Chiquita, Colón