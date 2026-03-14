Matan a joven de 26 años en Cativá
Un fue asesinado la tarde de este sábado en el sector de El Laquito, en San Judas, corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.
La víctima fue identificada como José Ángel Hernández, según reportes preliminares.
LEE TAMBIÉN: Menor muere ahogado en el río Guararé
De acuerdo con algunos testigos, en el área se escucharon múltiples disparos y, al verificar, se percataron de que el joven se encontraba sin vida.
Posteriormente, autoridades llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones para determinar este nuevo hecho de sangre