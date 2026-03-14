Menor muere ahogado en el río Guararé

La provincia de Los Santos registró la segunda muerte por inmersión en menos de un mes, tras el fallecimiento la tarde del viernes de un menor de edad ocurrido en las aguas del río Guararé.

La víctima fue identificada como Luis Daniel, un joven de 16 años, oriundo de la comunidad de El Jobo de Guararé, quien perdió la vida mientras se encontraba en el sector de El Espavé, en el distrito de Guararé.

Tras reportarse la emergencia, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil acudieron al lugar en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, personal del Servicio Nacional de Urgencias Médicas y la Policía Nacional de Panamá, quienes atendieron la situación.

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Este hecho vuelve a encender las alertas sobre los riesgos en ríos y balnearios de la región, especialmente durante temporadas en las que aumenta la presencia de visitantes en estos sitios.

Las autoridades reiteraron a la población la importancia de extremar las medidas de seguridad al momento de ingresar a ríos, quebradas y balnearios.

