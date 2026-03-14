Sucesos - 14/3/26 - 08:19 AM

Preso por ataque a otro con arma blanca en el 20 de Colón

El hecho de violencia se dio el 7 de marzo de este año, cuando se presume que esta persona atacó a otro ciudadano y le propinó varias heridas en su cuerpo.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Se le acusa a un hombre de 29 años de haber herido con arma blanca a otro en la comunidad del 20 en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón, lo que llevó a que fuera detenido.

El hecho de violencia se dio el 7 de marzo de este año, cuando se presume que esta persona atacó a otro ciudadano, usando un arma blanca, y le propinó varias heridas en su cuerpo.

Esto llevó a que al día siguiente (8 de marzo) fuera aprehendido y se le informó que él era requerido por el delito contra la vida e integridad personal.

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Ahora él enfrenta el delito de tentativa de homicidio, por lo que ahora estará detenido provisionalmente.

Este caso es seguido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

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El caso fue atendido en una audiencia ante el Juzgado de Garantías en la que se le aplicó esta medida cautelar (detención provisional).

En la audiencia, también logró la legalización de la aprehensión y formulación de imputación de este hombre.

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