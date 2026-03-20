Panamá, Bélgica y Lituania: Ruta de megaincautación de droga en el Pacífico

Panamá- Un total de 1,506 paquetes de presunta droga, que estaban ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico, fueron decomisados por las autoridades.

El subcomisionado Frank Méndez, de la zona policial Canalera, detalló que el contenedor tenía como origen Panamá, con trasbordo en Bélgica y destino final Lituania.

El contenedor preñado con la narcocarga fue detectado “mediante labores de inteligencia y perfilamiento efectuadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional”, agregó el uniformado.

“La acción oportuna de las autoridades permitió detectar la carga ilegal antes de que saliera del país”, concluyó.

La investigación de caso se encuentra en una etapa incipiente, pero se espera que este permita ubicar a los responsables de contaminar el contenedor con los maletines negros llenos de paquetes de droga.