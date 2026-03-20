Pistolero sale de patio baldío y balea hombre en glúteo y pierna en Colón

Panamá- Con dos impactos de bala terminó la tarde de este viernes un hombre cuando caminaba por la calle 6, entre las avenidas Central y Meléndez de la ciudad de Colón.

El hombre, identificado como Ángel de Jesús Prado, de 35 años de edad, fue alcanzado por las balas en el glúteo y la pierna, ambos del lado izquierdo del cuerpo.

En el lugar donde ocurrió el suceso, los residentes primero escucharon múltiples detonaciones y luego observaron a Prado herido. El mismo fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendido por los galenos de turno.

La información recabada señala que la víctima pasaba por la calle 6, hacia la avenida Meléndez, cuando desde un patio baldío que se encuentra a un costado de un centro educativo salió un sujeto que le disparó.

Se iniciaron los operativos policiales para dar con el pistolero en todo el perímetro donde se dio el ataque.



